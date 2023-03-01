Лещук о «Зените» в Пути регионов FONBET Кубка России: «Пофигу с кем играть»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» (1:1).

— Хотите попасть на «Зенит» теперь в Пути регионов?

— В своем стиле отвечу: «пофигу с кем играть». Попадаем на «Зенит», значит, сыграем. Выиграем — хорошо. Нет, значит, будем тренироваться лучше, больше.

Первая встреча этих команд завершилась победой самарской команды со счетом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей «Крылья» прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.