За неделю в Ульяновске не нашли болельщика, бросившего банан в Вендела на матче FONBET Кубка России

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявил, что на сегодняшний день болельщик, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, не найден.

— Удалось ли найти человека, который бросил банан?

— Все вопросы к полиции, — приводит «Спорт День за Днем» слова Савинова.

— То есть он пока не найден?

— Ну как-то так.

— Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.

— Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.

— Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?

— Пока не решили. Мы подумаем еще.

Игра между командами прошла 25 февраля и завершилась победой «Зенита» (3:0). КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.