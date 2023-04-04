Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

4 апреля, 23:22

За год Фомин не забил четыре пенальти

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, который еще недавно претендовал на звание лучшего пенальтиста России, не забил четвертый 11-метровый за год.

После промаха в финале Кубка-2022/23 против «Спартака» хавбек, реализовывавший все попытки на протяжении семи лет, допустил еще три осечки. В чемпионате динамовец не смог переиграть Игоря Акинфеева и Дениса Адамова, а в Кубке — Сергея Волкова.

Все пенальти Даниила Фомина за последний год

Дата

Турнир

Матч

Вратарь

Исход

14.05.2022

Чемпионат

Локомотив (г) — 3:3

Гильерме

Гол

29.05.2022

Кубок

Спартак (н) — 1:2

Александр Максименко

Мимо

24.07.2022

Чемпионат

Торпедо (д) — 4:0

Егор Бабурин

Гол

27.08.2022

Чемпионат

Пари НН (г) — 2:2

Никита Гойло

Гол

13.11.2022

Чемпионат

ЦСКА (д) — 2:1

Игорь Акинфеев

Вратарь

28.09.2022

Кубок

Оренбург (г) — 2:2 (пен. — 3:4)

Евгений Гошев

Гол*

22.10.2022

Чемпионат

Локомотив (г) — 3:1

Гильерме

Гол

15.03.2023

Кубок

Зенит (г) — 1:1 (пен. — 5:4)

Александр Васютин

Гол*

01.04.2023

Чемпионат

Сочи (д) — 0:2

Денис Адамов

Вратарь

04.04.2023

Кубок

Акрон (д) — 1:1 (пен. — 1:4)

Сергей Волков

Вратарь*

* Пенальти в послематчевых сериях.

Даниил Фомин
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Российских членов МОК могут исключить? Слухи или реальная опасность?
Погиб отец главного юниора страны Мичкова. Его тело нашли в пруду напротив дома
Дональд Трамп покинул здание суда
«Фонтанка» сообщила о переданной Треповой статуэтке с бомбой от таксиста в Москве
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Акрона» Калешин: «Первая лига нас поддерживает, мы это чувствуем»

Бушманов объяснил, за счет чего «Урал» обыграл «Спартак»
Новости
RSS RSS
Все новости