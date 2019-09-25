Юрий Семин: «Кубок России не любит расслабленности. Он любит концентрацию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Балтики» отметил, что москвичам предстоит тяжелая игра, а также рассказал, что ряду игроков было принято решение дать отдохнуть.

— Дали отдохнуть игрокам? По-другому нельзя было, они должны отдыхать, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». — Болельщики требуют победы? И мы требуем. Но это будет очень сложный матч. Кубок не любит определенной расслабленности. Кубок любит концентрацию. Мы постараемся сконцентрироваться на этом матче.

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