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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Юрий Семин: «Кубок России не любит расслабленности. Он любит концентрацию»

21:28
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Балтики» отметил, что москвичам предстоит тяжелая игра, а также рассказал, что ряду игроков было принято решение дать отдохнуть.

— Дали отдохнуть игрокам? По-другому нельзя было, они должны отдыхать, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». — Болельщики требуют победы? И мы требуем. Но это будет очень сложный матч. Кубок не любит определенной расслабленности. Кубок любит концентрацию. Мы постараемся сконцентрироваться на этом матче.

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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