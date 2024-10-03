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Виллиан Жозе: «Очень рад, что получилось забить первый гол за «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе поделился эмоциями от первого гола за красно-белых.

2 октября «Спартак» на выезде одержал волевую победу над московским «Динамо» (3:2) в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Бразилец забил победный гол со штрафного на 90-й минуте.

«Если честно, было очень трудно. Есть много качественных игроков, все хотят играть. Но мы обсуждали с тренером, что важно всегда быть готовым и продолжать работать. Если честно, очень рад, что получилось забить первый гол. Конечно, пришлось подождать. Очень хотел забить за «Спартак», я здесь уже три месяца. Наконец-то получилось. Буду продолжать работать, биться, помогать команде и забивать мячи», — сказал Жозе в интервью пресс-службе «Спартака».

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно.

Источник: ФК «Спартак»
Виллиан Жозе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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