Белоус — о Джикии в матче с «Зенитом»: «За счет одной духовитости в футбол не сыграешь»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» дал совет защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Джикия вышел на поле в ответной игре 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Вопрос о судействе. Нужно ли было ставить пенальти в ворота гостей за эпизод с участием Джикии и Караваева?

— Сложно сказать. Возможно, судья и прав. Ведь сначала Караваев сыграл в мяч, а потом уже Джикия попал ему по ноге. Тут — на усмотрение арбитра. Этот момент просто еще раз свидетельствует о том, что Джикия не готов. Если он хочет вернуться в состав москвичей, ему предстоит много работы. За счет одной духовитости в футбол не сыграешь. Георгию нужно четко понимать, кем он является сейчас, и забыть о прошлых заслугах.