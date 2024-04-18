Спартаковец Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде получил по одному предупреждению в каждом из полуфинальных матчей Пути РПЛ FONBET Кубка России и заработал автоматическую дисквалификацию. Теперь он пропустит игру 2-го этапа полуфинала Пути регионов с «Динамо».

3 апреля в первой игре с «Зенитом» (1:2) он, если верить протоколу на сайте РФС, был наказан на 41-й минуте за неспортивное поведение, а 17 апреля в ответной (0:0) — на 78-й минуте за грубую игру.

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 «Предупреждение» дисциплинарного регламента РФС, «автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой:

1) каждые 4 предупреждения, полученные игроком/официальным лицом клуба в разных матчах одного из соревнований, проводимых РПЛ или ФНЛ;

2) 2 предупреждения, полученные игроком/официальным лицом клуба в разных матчах одного соревнования Кубка России».