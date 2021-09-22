Климов будет руководить «Химками» в матче против «Саранска»
17:17
Тренер Валерий Климов будет руководить «Химками» в матче группового турнира БЕТСИТИ Кубка России против «Саранска», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
В Химках осталась целая группа игроков основного состава, которые вместе с Игорем Черевченко готовятся к матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю