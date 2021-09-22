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Климов будет руководить «Химками» в матче против «Саранска»

17:17
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Тренер Валерий Климов будет руководить «Химками» в матче группового турнира БЕТСИТИ Кубка России против «Саранска», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

В Химках осталась целая группа игроков основного состава, которые вместе с Игорем Черевченко готовятся к матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры