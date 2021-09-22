Климов будет руководить «Химками» в матче против «Саранска»

По решению тренерского штаба командой на матче Элитного раунда Кубка России с «Саранском» будет руководить Валерий Климов.



В игре не примет участия группа футболистов основного состава, оставшаяся в Химках готовиться к матчу с «Локомотивом» под руководством Игоря Черевченко. pic.twitter.com/Tbcazdy0fk