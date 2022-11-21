Карпукас: «У «Локомотива» максимальные задачи в Кубке России. Как-то это может сгладить сезон»

Карпукас рассказал о возможности спасти сезон «Локомотива» через высокий результат в Кубке России

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» высказался о возможности спасти сезон московской команды через высокий результат в Кубке России.

— Высокий результат в Кубке может спасти сезон?

— Конечно, у нас максимальные задачи в Кубке. Как-то это может сгладить сезон. Это бы нам помогло и психологически. Если мы будем побеждать, проходить стадии — будет легче в чемпионате.

— Был разговор у вас внутри команды по результатам «Локомотива»?

— Нет. Сразу полетели в сборную, в молодежную. Кто будет говорить? С кем разговаривать?

— Не планируете собраться?

— Думаю, как-нибудь сядем, обсудим, в какой мы сейчас ситуации.

23 ноября «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России. Железнодорожники занимают второе место в группе A, набрав 8 очков.