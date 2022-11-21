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Сегодня, 12:40

Карпукас: «У «Локомотива» максимальные задачи в Кубке России. Как-то это может сгладить сезон»

Карпукас рассказал о возможности спасти сезон «Локомотива» через высокий результат в Кубке России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» высказался о возможности спасти сезон московской команды через высокий результат в Кубке России.

— Высокий результат в Кубке может спасти сезон?

— Конечно, у нас максимальные задачи в Кубке. Как-то это может сгладить сезон. Это бы нам помогло и психологически. Если мы будем побеждать, проходить стадии — будет легче в чемпионате.

— Был разговор у вас внутри команды по результатам «Локомотива»?

— Нет. Сразу полетели в сборную, в молодежную. Кто будет говорить? С кем разговаривать?

— Не планируете собраться?

— Думаю, как-нибудь сядем, обсудим, в какой мы сейчас ситуации.

23 ноября «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России. Железнодорожники занимают второе место в группе A, набрав 8 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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