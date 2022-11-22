Артур Нигматуллин: «Хотелось бы, конечно, победить в основное время, но получилось так, как получилось»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от матча пятого тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (1:1, по пен. 3:1).

«Впечатления от матча в целом положительные. Хотелось бы, конечно, победить в основное время, но получилось так, как получилось. Главное победили, пусть и по пенальти. Что касается Антона Геннадьевича Хазова, то этот человек душой и сердцем переживает за команду. Он старается максимально подготовить футболистов и эмоционально их зарядить», — приводит слова Нигматуллина пресс-служба клуба.

Также он оценил свое выступление в текущем сезоне.

«Я не могу быть довольным тем, как складывается сезон лично для меня: лето получилось провальным. У нас в команде хороший вратарский коллектив, мы друг друга поддерживаем. Просто наступает такой момент, когда выходит на поле и играет другой. А ты просто стараешься делать свое дело. Ну а здоровая конкуренция никому не мешает», — добавил голкипер.

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка).