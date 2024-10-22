Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:15

Вратарь махачкалинского «Динамо» вышел на матч со «Спартаком» в кепке в честь Яшина

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тимур Магомедов.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов вышел на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Спартака» в ретро-кепке в честь дня рождения Льва Яшина.

22 октября исполнилось 95 лет со дня рождения бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР. Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который был удостоен премии «Золотой мяч». Приз лучшему голкиперу чемпионата мира «Золотая перчатка» носит имя советского футболиста.

Ранее московские бело-голубые объявили, что проведут кубковый матч против «Крыльев Советов» в ретро-форме, посвященной знаменитому вратарю. Матч состоится 24 октября в Самаре, начало — в 19:00 по московскому времени.

Лев Яшин
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Популярное видео
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости