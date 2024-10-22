Вратарь махачкалинского «Динамо» вышел на матч со «Спартаком» в кепке в честь Яшина

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов вышел на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Спартака» в ретро-кепке в честь дня рождения Льва Яшина.

22 октября исполнилось 95 лет со дня рождения бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР. Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который был удостоен премии «Золотой мяч». Приз лучшему голкиперу чемпионата мира «Золотая перчатка» носит имя советского футболиста.

Ранее московские бело-голубые объявили, что проведут кубковый матч против «Крыльев Советов» в ретро-форме, посвященной знаменитому вратарю. Матч состоится 24 октября в Самаре, начало — в 19:00 по московскому времени.