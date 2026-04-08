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Вратарь «Динамо» Расулов — о «Краснодаре»: «Не кажется непобедимым»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Курбан Расулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

— Руководство «Динамо» говорит, что цель на сезон — Кубок страны. С какими эмоциями подходите к матчу с «Краснодаром»?

— Это серьезное противостояние. Все понимают: в чемпионате у нас мало шансов зацепиться за медали. Но есть Кубок, где мы можем выйти в суперфинал. Все внимание на этот турнир. Понимаем, что есть хорошие шансы против «Краснодара» — он не кажется непобедимым.

— Против кого в РПЛ сложнее всего играть?

— Все команды серьезного уровня, каждая доставляет много проблем. Но я всегда выделяю Джона Кордобу. Он для меня самый сильный нападающий лиги. Человек, который со своей широкой спиной может сделать все что угодно. Поэтому с психологической точки зрения не хочется пропустить от Джона, играя против «Краснодара».

— Изучаешь его манеру игры?

— С тренером вратарей Дмитрием Изотовым перед каждым матчем изучаем манеру игры всей группы атаки и полузащиты соперника. Кто как бьет, как разворачивается. Все знают, как действует Кордоба, но мало кто может с этим что-то поделать, — сказал Расулов.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в среду, 8 апреля. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Курбан Расулов.«Кордоба что-то кричал, пытался напугать». Интервью вратаря «Динамо» Расулова

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Курбан Расулов
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