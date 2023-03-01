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Осинькин: «Если в финале Кубка встретимся с «Динамо», то с удовольствием сыграем с ними»

Осинькин прокомментировал проход «Крыльев Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал проход своей команды в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч 1/4 финала самарцы выиграли со счетом 2:1, а ответная встреча завершилась ничьей (1:1).

— В прошлом матче с нашей стороны хуже был первый тайм, второй — получше. В этот раз все поменялось, — начал Осинькин. — Когда мы повели и то, как мы удерживали счет, я бы хотел больше контроля за игрой в этой ситуации. Понимаю, что мы создали яркие моменты близкие к голам, но само качество игры, давление, которое «Динамо» на нас оказывало, не всегда хорошо выдерживали и правильно реагировали. Если в том матче мы всю игру были цельные, то в этой игре есть вопросы. Мы не всегда правильно перестраивались. Количество новичков, замен и перестроений в игре сказались на матче.

— Останутся ли болельщики «Крыльев» до игры, которая будет 5 марта?

— Я никогда не занимался организацией и движением болельщиков. Наверное, у каждого свои планы. Лучше спросите у клубных работников.

— Учитывая регламент турнира, вы можете в теории сыграть опять с «Динамо» в финале. Как к этому относитесь?

— Если мы в финале встретимся с «Динамо», то с удовольствием сыграем с ними. Перед этим предложу сыграть товарищескую игру или две.

— Когда перед жеребьевкой в прошлом году вы получили «Зенит» и «Спартак», что тогда подумали, и что думаете сейчас?

— Что подумал, лучше не говорить. Сказал ребятам, как мы к этой ситуации должны относиться: «Мы однозначно не фавориты в этой группе, но должны сыграть таким образом, чтобы в любом матче попробовать вырвать свои очки». Мы понимали, что будет сложно, но это Кубок. Тут всегда есть чуть больше чуда, чем в других матчах. Где-то сложилось. В чемпионате мы все равные матчи почти проиграли, а вот в Кубке где-то нам возвращалось. Со «Спартаком» был тяжелый матч, с «Зенитом» не без фарта — в конце только забили гол и довели игру до победы. Не было матчей, где мы полностью доминировали. Но мы настраивались на каждую встречу. В любом деле, если ты стараешься, за свой шанс держишься, то всегда может немного повезти. Не говорю, что это только результат везения, но в спорных ситуациях кое-какие мячи влетели в нужный момент.

По итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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