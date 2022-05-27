Шунин поделился эмоциями перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Отличный стадион. Тренировка прошла шикарно. Это новый стадион, каких-то старых воспоминаний у меня нет. Мы все понимаем ответственность, которая лежит на нас. «Динамо» слишком долго шло к финалу. Мы очень хотим победить в воскресенье.

Мы не думаем о поражении «Сочи». Это разные турниры. Мы забыли об этом уже. У нас был разговор в команде, теория, после чего мы сделали выводы. Мы провели очень качественную подготовку к матчу со «Спартаком». Я считаю, что мы абсолютно заслуженно в этот финал. Все ребята подходят к этому матчу с отличным настроением", — цитирует Шунина «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.