Тороп — о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Без везения никак»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп объяснил, за счет чего армейцам удалось победить «Зенит» (2:0, пенальти — 4:3) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Было много опасных моментов со стороны «Зенита». Есть понимание за счет чего получилось не пропустить?

— Понятно, что без везения никак. Даже в сложные моменты была коммуникация между всеми игроками команды. В моменте с Кассьеррой больше повезло. А где-то правильно действовали защитники, поэтому так случилось.

— Что говорил Николич в перерыве?

— Объяснил какие-то тактические моменты, как нам лучше действовать. И пояснил, что игра наша, главное не ошибаться.

— Поддержали как-то Облякова после незабитого пенальти?

— Да, конечно. Дивеев сразу подбежал на поле и поддержал его. Все понимали, что ничего страшного не произошло и не важно, каким образом проходить дальше.

— Хотели бы со «Спартаком» сыграть в финале?

— Главное — выиграть Кубок. Каким образом и против кого — неважно.

ЦСКА по сумме двух матчей (3:2) победил «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России. В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов».