Николич: «Мусаев старался на каждой тренировке и это вернулось. Он заслужил»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей счет стал ничейным — 2:2. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.

— Когда стадион взревел, все поняли, что произошло что-то невероятное, я вспомнил надпись на медали 1703 года, которые выдавал Петр I своим матросам. Они шлюпками смогли захватить два шведских корабля. На медали была надпись: «Небывалое бывает». Сегодня произошло то, что мы ждали.

— Спасибо вам! Прекрасная история!

— Как часто вы вспоминали незабитый пенальти Облякова?

— Вообще не было. Бывает такое в футболе. Он наш пенальтист. Впервые не забил. Бывает. Просто сказали в перерыве, что надо верить. Эмоции выдали, все старались, бились. Видим, как случилось все в конце игры.

— Мусаев вышел и забил решающий гол.

— Я очень рад за него. Не забивал давно. Он старался, на каждой тренировке выкладывался и это вернулось! Он заслужил это. Своей работой, команда тоже заслужила.

— Как выбирали пенальтистов?

— Конечно, пробили пенальти перед игрой, но мы и по ходу Кубка часто их били. Я понимал, кто как бьет. У нас хорошие исполнители. Главное, что выдержали психологически. Дивеев — раз, Алеррандро — два и так далее. Я видел, кто готов.

Очень рад за Даню Кругового. Не буду говорить больше. Он все знает, мы часто общаемся. Рад, что у нас получилось.