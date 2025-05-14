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14 мая 2025, 23:10

Николич: «Кто будет играть в воротах в суперфинале Кубка России? Еще 18 дней, будет время подумать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей счет стал ничейным — 2:2. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.

— В чем секрет голов со стандартов?

— Высокие и хорошие футболисты, которые могут забивать в воздухе. Хорошие исполнители, которые могут делать передачи. И, конечно, тренировки. Это три фактора. Мы на первом месте в РПЛ по голам со стандартов. Так же у меня было и с «Локомотивом», и в каждом моем клубе. Мы уделяем этому много внимания.

— Видите потолок у Кисляка?

— Он на метро добирается на тренировки, очень скромный парень. Поэтому я позволил себе ему сказать пару хороших слов. Пусть продолжает играть так же хорошо, посмотрим про потолок.

— Кто будет играть в воротах в суперфинале Тороп или Акинфеев?

— 18 дней еще. Будет время подумать.

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом» (игра пройдет 15 мая). Суперфинал состоится 1 июня на стадионе «Лужники».

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Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
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Кубок России
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ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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