Орещук: «Спартак» больше хотел выиграть, чем «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о поражении бело-голубых от «Спартака» (2:3) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» больше хотел выиграть в этой встрече, а грубые ошибки Маричаля подвели «Динамо». В первом тайме «Спартак» не выглядел предпочтительнее, а во втором тайме — да. Я так понимаю, Личка ошибся с заменами и в перерыве не внес какие-то коррективы. И плюс, еще раз скажу, индивидуальные действия защитников», — цитирует Орещука Metaratings.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A и сыграет с «Ростовом» в четвертьфинале турнира. «Динамо» (8) идет вторым в квартете.