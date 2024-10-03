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Орещук: «Спартак» больше хотел выиграть, чем «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о поражении бело-голубых от «Спартака» (2:3) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» больше хотел выиграть в этой встрече, а грубые ошибки Маричаля подвели «Динамо». В первом тайме «Спартак» не выглядел предпочтительнее, а во втором тайме — да. Я так понимаю, Личка ошибся с заменами и в перерыве не внес какие-то коррективы. И плюс, еще раз скажу, индивидуальные действия защитников», — цитирует Орещука Metaratings.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A и сыграет с «Ростовом» в четвертьфинале турнира. «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Источник: Metaratings
Роман Орещук
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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