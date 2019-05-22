Василий Кикнадзе: "Команда не праздновала победу? Ваши впечатления ошибочны"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал победу железнодорожников в финале Кубка над "Уралом" (1:0).

- Половина команды сегодня не праздновала победу. Многие говорили, что этот матч не такой важный, как матч с "Уфой", который будет через несколько дней.

- Кто эта половина команды?

- Чорлука, Эдер, Фернандеш не праздновали...

- Ой, ой, ой, ой, ой. Да ну конечно. Это ваши впечатления, и они ошибочны.

- Ваши ощущения?

- Праздновали по полной программе, очень довольны, рады. Уникальное достижение. 10-й Кубок вообще и восьмой в российской истории клуба. Довольны тем, что у Палыча за три года два Кубка и чемпионат. Не знаю, кто за последние 15-20 лет может сравниться с этим достижением. (Вячеслав Короткин)