Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за победу над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил футболистов своей команды за игру в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера как с «Динамо». Могли закрывать эту игру намного раньше, моментов было много, — сказал на пресс-конференции Ваноли.

— Это ваша самая важная победа в карьере?

— Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше.

— Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?

— Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля.

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.