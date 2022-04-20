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Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за победу над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поблагодарил футболистов своей команды за игру в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера как с «Динамо». Могли закрывать эту игру намного раньше, моментов было много, — сказал на пресс-конференции Ваноли.

— Это ваша самая важная победа в карьере?

— Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше.

— Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?

— Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля.

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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