Смородская высказалась о матче Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу «Спартака» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Быстрая, энергичная и живенькая игра. Не хватало исполнительского мастерства «Спартаку». ЦСКА же очень плохо играл в обороне при учете, что в нападении не везло. «Спартак» — «Динамо» вполне достойный матч для финала. Кубок будет интересный. Но очень сложно сказать, что «Спартак» нигде дальше не оступится. Можно ждать чего угодно от красно-белых», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.