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«Матч «Спартак» — «Динамо» вполне достойный для финала». Смородская — о победе над ЦСКА

Смородская высказалась о матче Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу «Спартака» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Быстрая, энергичная и живенькая игра. Не хватало исполнительского мастерства «Спартаку». ЦСКА же очень плохо играл в обороне при учете, что в нападении не везло. «Спартак» — «Динамо» вполне достойный матч для финала. Кубок будет интересный. Но очень сложно сказать, что «Спартак» нигде дальше не оступится. Можно ждать чего угодно от красно-белых», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Ольга Смородская
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