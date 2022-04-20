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Сегодня, 21:55

«Игра была бы более зрелищной, если бы не удаление». Пресняков-старший — о матче ЦСКА — «Спартак»

Пресняков-старший отреагировал на победу «Спартак» в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).
«Если говорить по этому вымученному результату, то можно сказать, что это лучший матч «Спартака» на данный момент. Но игра была равна. ЦСКА не везло. Команды не в лучшем состоянии, но играли со страстью. Акинфеев — вратарь высшего класса. Я не знаю, как у армейцев не залетели два удара, которые попали в штанги. Они, даже играя вдесятером, могли сегодня забивать. У «Спартака» есть проблемы с реализацией. Соболев стал жонглировать, когда вышел один на один. Просто ударь! Был не один такой момент. Остались вопросы к судейству. Есть вопросы по пенальти и удалению. Игра была бы более зрелищной, если бы не удаление», — сказал Пресняков «СЭ».
Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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