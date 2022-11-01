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Ваноли о неделе в Тарасовке перед финалом Кубка: «Хотел, чтобы игроки чувствовали, где началась история «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал, почему решил провести с командой неделю до финала Кубка России против «Динамо» на базе в Тарасовке.

— Это было вашей личной инициативой — провести неделю перед финалом Кубка на исторической базе «Спартака», при том что команда давно уже тренируется в Тушино? Вопрос Ваноли.

— Прежде чем приступать к работе в любом клубе в каком бы то ни было качестве, всегда изучаю, что это за команда: мне важна история, хочу пропитаться ею, почувствовать уникальность, - ответил Ваноли. — Поэтому со своим агентом Андреа Д'Амико оценил абсолютно все. И в том числе посетил Тарасовку.
Когда я пришел в «Спартак» в декабре 2021-го, шла середина сезона, и невозможно было внести такие уж большие изменения — для этого требовалось время. Благодарю мой тренерский штаб, а также клуб, который мне во всем помогал. Важно, что мы оставались вместе, в том числе и в реализации тех или иных моих идей — в том числе и этой.
Да, идея отправиться на старую базу за неделю до финала Кубка России принадлежала мне. Хотел, чтобы игроки чувствовали, где началась история «Спартака», что значит брать трофеи. Спросил у руководства, возможно ли это, и оно дало добро. Мы провели в Тарасовке невероятные по эмоциям дни. Даже меня пробирало до мурашек! Хочу от всей души поблагодарить ветеранов «Спартака». Однажды они приехали и объяснили команде, что значит для этого клуба его история. Для всех тот вечер стал особенным.

Финал Кубка России-2021/22 состоялся 29 мая. «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл турнир впервые с 2003 года.

 
Паоло Ваноли после победы &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Динамо&raquo; (2:1) в&nbsp;финале Кубка России 29&nbsp;мая 2022 года. Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»

 

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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