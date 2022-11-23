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Сегодня, 17:23

Карпин о поражении «Ростова» от «Оренбурга»: «Впечатления неоднозначные. В последнем матче Кубка надо брать 3 очка»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (2:4) в матче 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но, все равно, не так как планировали. В концовке встречи могли забивать еще, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — приводит пресс-служба ростовчан слова Карпина.

«Ростов» занимает последнее, четвертое место в группе C Кубка России с 6 очками в 5 матчах.

В последнем туре команда сыграет дома против «Ахмата». Матч пройдет 27 ноября. Ростовчане не выйдут из группы в случае, если не смогут победить.

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

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1.70
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Бразилия
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ТБ 2.5

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Ф1(-1.5)

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2.40

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Валерий Карпин
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