Карпин о поражении «Ростова» от «Оренбурга»: «Впечатления неоднозначные. В последнем матче Кубка надо брать 3 очка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (2:4) в матче 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но, все равно, не так как планировали. В концовке встречи могли забивать еще, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — приводит пресс-служба ростовчан слова Карпина.

«Ростов» занимает последнее, четвертое место в группе C Кубка России с 6 очками в 5 матчах.

В последнем туре команда сыграет дома против «Ахмата». Матч пройдет 27 ноября. Ростовчане не выйдут из группы в случае, если не смогут победить.