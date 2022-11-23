В «Оренбурге» назвали цель на матч Кубка России против «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» победу над «Ростовом» (4:2) в матче группы С Кубка России и назвал цель команды в турнире.

«Первое место в группе? Вы знаете, это футбол, тут ожидать можно всего, что угодно. У нас есть свои цели и главная цель на сегодняшний день — это выйти из группы с первых двух мест. По матчу могу сказать, что наша игра сейчас стала более стабилизированной и главное, что результат хороший. Голов много, много комбинаций, поэтому мне этот матч очень понравился», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В последнем, шестом туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).

«Оренбург» лидирует в группе C с 8 очками, однако «Ахмат» (3-е место, 6 очков) и «Динамо» (2-е место, 7 очков) еще не закончили свой матч в рамках 5-го тура группового этапа. Последнее место в группе занимает «Ростов» с 6 очками.