Валерий Карпин: «Матчи на Кубок с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Мордовией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России (2?0) объяснил причины ротации.

— Первый тайм игры сложился для «Ростова» тяжело. В чем причина?

— Матчи на Кубок с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело. Проходных игр практически не бывает.

— После этой игры можно сказать, что поражение от «Тамбова» забыто?

— Мы не концентрировались на прошлой игре, тем более в игре с «Мордовией» состав практически полностью обновился. Говорить о прошедших матчах смысла не вижу.

— В чем причина такой широкой ротации?

— У нас через два дня игра с «Динамо», кроме того, часть игроков по медицинским показаниям не может играть на искусственном поле. Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя. Благодарен ребятам!