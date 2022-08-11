В «Зените» рассказали, за кого голосовали при выборе вещателя Кубка России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, за кого голосовал клуб при выборе вещателя БЕТСИТИ Кубка России.

«Да, «Зенит» голосовал за вариант со спонсорством одного телеканала и букмекерской конторы в качестве обладателя медиаправ на трансляции Кубка России», — сказал Медведев «СЭ».

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, а 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.