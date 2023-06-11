В Суперфинале FONBET Кубка России ожидается более 50 тысяч зрителей

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин прокомментировал «СЭ» сколько зрителей ожидается в Суперфинале FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Ожидаем на Суперфинале Кубка России более 50 тысяч зрителей с учетом разрешенной вместимости. Она составляет 55 000 с учетом скайбоксов и зон гостеприимства», — сказал Терешин «СЭ».

Матч примет стадион «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17.00 мск.