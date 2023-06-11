Пономарев — о Кубке России: «Армейцы выиграют, но матч будет тяжелым»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о финале Кубка России против «Краснодара».

«Армейцы выиграют, но матч будет тяжелым. Последняя игра у ЦСКА была с «Ростовом» за второе место, и морально «армейцы» справились. Я понял, что сейчас команда стабильна и психологически, и тактически. Футболисты готовы здорово. Каждый дополняет другого по каким-то качествам. Поэтому будет преимущество у ЦСКА. Но не сразу, потому что команда начнет играть от обороны, с оглядкой на свои ворота и будет присматриваться к «Краснодару». Но москвичи выдержат и пару мячей забьют», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.ру».

Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.