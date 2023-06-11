ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть прямую трансляцию суперфинала Кубка России

Сегодня, 11 июня, состоится Суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Встреча состоится на стадионе «Лужники» (Москва) и начнется в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза: две победы одержали армейцы, одну — краснодарцы и один раз команды сыграли вничью. Отметим, что дважды клубы сыграли в плей-офф кубка.

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.