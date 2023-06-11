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Сегодня, 12:35

ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть прямую трансляцию суперфинала Кубка России

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.
Фото ФК «Краснодар»

Сегодня, 11 июня, состоится Суперфинал FONBET Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Встреча состоится на стадионе «Лужники» (Москва) и начнется в 17.00 по московскому времени.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Краснодар» — ЦСКА: суперфинал Кубка России. Онлайн-трнансляция матча

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза: две победы одержали армейцы, одну — краснодарцы и один раз команды сыграли вничью. Отметим, что дважды клубы сыграли в плей-офф кубка.

Следить за матчем «Краснодар» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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