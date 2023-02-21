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Сегодня, 18:11

В «Спартаке» отреагировали на сообщение о том, что клуб не согласовал визит журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Домашний стадион «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокоментировал «СЭ» информацию, что журналисты не смогут посетить раздевалку «Спартака» в случае победы москвичей над «Локомотивом» в плей-офф FONBET Кубка России.

— Вас удивила атака на клуб в социальных сетях после того, как было объявлено, что журналистов не пустят в раздевалку?

— «Спартак» — клуб, который готов к любым атакам, как на поле, так и вне его.

— Почему было принято такое решение? Кто его инициатор?

— Ситуация, на самом деле, обычная, рабочая. Коллеги отправили запрос, мы на него ответили. Если кому-то интересно делать из этого новости — ради Бога. Это еще раз говорит об уникальности нашего клуба.

По информации «РБ Спорт», «Спартак» не согласовал визит журналистов в раздевалку после матча с «Локомотив» — красно-белые ответили отказом даже основному вещателю турнира.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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