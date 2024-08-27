В «Спартаке» объяснили отсутствие Медины и Рябчука в составе на матч с «Динамо» из Махачкалы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему на матч FONBET Кубка России с «Динамо» из Махачкалы не приехали Олег Рябчук и Хесус Медина.

— Рябчук восстанавливается после ушиба, полученного в прошлом матче. Медину тренерский штаб решил поберечь, — заявил журналистам Зеленов.

Также на встречу не приехали Алексис Дуарте, Шамар Николсон и Александр Соболев. Игра 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет сегодня, 27 августа, на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.