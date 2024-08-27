«Факел» и «Рубин» назвали стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Рубина» на матч 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Воронеже и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Аппаев, Багамаев, Багателия, Брызгалов, Ивлев, Мастерной, Моцпан, Сенхаджи, Черов, Якимов.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Апшацев, Кузнецов, Ломовицкий, Шабанхаджай.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между воронежской и казанской командами.