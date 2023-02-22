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Сегодня, 20:45

В РФС рассказали, зачем внедрили допуск в раздевалки команд для журналистов

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель службы РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин объяснил «СЭ», почему журналистам дали допуск в раздевалки футбольных клубов после матчей FONBET Кубка России.

— Для нас важен не допуск в раздевалки как таковой, а вовлечение клубов в медийную активность, важно развернуться лицом к журналистам, — сказал Терешин «СЭ». — Журналисты приезжают на матч за контентом, если мы его не будем давать, то они будут формировать негатив вокруг футбола. Неважно, пустят или не пустят в раздевалки, главное, чтобы приводили звездных спикеров. Сегодня приехал Сычев, Пименов, Загитова и другие. Важно, чтобы люди могли до матча и в перерыве пообщаться со знаменитостью и получить эмоции.
Пустят в раздевалку или не пустят? Есть тренерский штаб, и он формирует, как к этому относиться. Хотя есть опыты и аналоги в ведущих лигах, есть КХЛ. Это вопрос времени, нужно внести в голову, придать правильную механику этому. На данный момент не стоит задача открыть дверь в раздевалку, чтобы оголтелые журналисты забежали туда. Просто чтобы клубы думали об этом, ломали сознание и развернулись лицом к журналистам.

— Планируются еще нововведения?

— Сейчас тестируем, собираем обратную связь. Мы все перезапустим в плане регламентных норм и всего остального с нового сезона. А весной у нас много спецпроектов. Радио запустится. Посвящаем это время для того, чтобы собрать информацию, послушать мнение клубов и журналистов. А дальше делать так, чтобы в регламенте это отобразилось.

— На собрании клубов это будет выноситься?

— Да, на совете лиги — это уже в повестке, и все проблемные вопросы будут рассмотрены.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не пустит журналистов в раздевалку команды после первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

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