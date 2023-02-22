В «Спартаке» объяснили, почему не пустят журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом»

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении московского клуба не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Писали, что «Спартак» не готов пустить журналистов в раздевалки в случае сегодняшней победы. Так ли это? И если так, то почему «Спартак» становится более закрытым?

— Действительно мы закрыли раздевалку, но здесь история обычная. К нам обратились коллеги с телевидения, сказали, что у них есть такой запрос, на что мы ответили, что удовлетворить этот запрос не можем. Норма регламента не является обязательной, это наше право здесь ответить отказом.