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Сегодня, 20:47

В РФС оценили степень открытости «Локомотива» и «Спартака» к СМИ

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель службы РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин ответил на вопрос «СЭ» об открытости клубов РПЛ к СМИ.

— Правильно понимаем, что ни один клуб не дал официальное разрешение журналистам попасть в раздевалку после матча?

— Нет. «Локомотив» прислал официальное письмо, что у основного вещателя есть право зайти в раздевалку при условии победы, клуб согласился установить микрофон на скамейку запасных, с Безбородовым записали флэш-интервью. Договорились, что запасные игроки во время матча будут давать экспресс-интервью. Это большой шаг к открытости. «Локомотив» — молодцы. Думаю, что и «Спартак» к этому придет, как народная команда. Рано или поздно клубы развернуться к журналистам. Не скажу, что сейчас они развернуты спиной, но чуть иначе они будут на это смотреть. Здесь ничего страшного нет, это дает больше интереса и внимания.

Ранее глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении московского клуба не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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