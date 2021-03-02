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Кафельников прокомментировал инцидент с фотографией Мозеса

19:02
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Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на инцидент, связанный со смонтированной Российским футбольным союзом (РФС) фотографией полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Если хотите узнать мое субъективное мнение, то не хочу поднимать тему фотошопа. Это пройденный этап. Я еще раз говорю, что Мозес действительно играл рукой и пенальти, назначенный Левниковым вполне себе обоснован», — сказал «СЭ» Кафельников.

Ранее, 2 марта, стало известно, что РФС может уволить монтажера, который наложил фотографию «СЭ» с Мозесом на видео.

(Елизавета Денисова)

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