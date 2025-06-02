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В РФС планируют увеличить призовые для победителя FONBET Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что со следующего сезона сумма призовых для победителя FONBET Кубка России будет увеличена.

«Динамика увеличения призовых будет, но точную сумму назвать не могу, это коммерческая тайна. На Петербургском международном экономическом форуме объявим о продлении контракта с титульным спонсором Кубка России», цитирует Терешина РИА «Новости».

По его словам, спонсор сам предложил увеличить призовые. «Это логично, поскольку он видит эффект от инвестиций», отметил Терешин.

Победитель Кубка России в последние три сезона получал 113,2 миллиона рублей, проигравший в финальном матче 37,8 миллиона рублей.

В суперфинале Кубка России, который прошел 1 июня в «Лужниках» в Москве, армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) и завоевали трофей девятый раз в истории.

Источник: РИА
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