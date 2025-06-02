Акинфеев — о победе ЦСКА в Кубке России: «22-й трофей, но эмоции все те же»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу армейцев в Кубке России.

«22-й трофей, но эмоции все те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья. Спасибо партнерам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики, за ту энергию, что ведет нас вперед. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с «Зенитом». Двигаемся дальше — к новым вершинам!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

В суперфинале турнира красно-синие обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). Голкипер армейцев отразил один удар в серии пенальти.

39-летний Акинфеев с 22 трофеями стал самым титулованным российским футболистом, обойдя Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова (у обоих по 21 трофею).

ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России.