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Акинфеев — о победе ЦСКА в Кубке России: «22-й трофей, но эмоции все те же»

Сергей Ярошенко
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу армейцев в Кубке России.

«22-й трофей, но эмоции все те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья. Спасибо партнерам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики, за ту энергию, что ведет нас вперед. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с «Зенитом». Двигаемся дальше — к новым вершинам!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

В суперфинале турнира красно-синие обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). Голкипер армейцев отразил один удар в серии пенальти.

Игорь Акинфеев с&nbsp;Кубком России и&nbsp;футболисты ЦСКА празднуют победу в&nbsp;суперфинале турнира над &laquo;Ростовом&raquo;.Акинфеев в «Лужниках» — это магия. Сказочная весна ЦСКА продолжилась и летом

39-летний Акинфеев с 22 трофеями стал самым титулованным российским футболистом, обойдя Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова (у обоих по 21 трофею).

ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России.

Источник: Telegram-канал Игоря Акинфеева
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ФК ЦСКА (Москва)
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