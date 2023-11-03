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Сегодня, 14:10

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам кубкового матча с «Уралом»

Алина Савинова
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«Ростов» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС с жалобой после матча 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Уралом» (2:1), сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что ростовчане просят рассмотреть два эпизода: непоказанная желтая карточка нападающему «Урала» Илье Ишкову за нарушение на форварде «Ростова» Данииле Уткине (1-я минута встречи) и неназначенный пенальти в ворота «Урала» после попадания мяча в руку Кики в штрафной площади екатеринбургской команды (36-я минута).

«Ростов» вышел из группы B со второго места, набрав 11 очков. Команда Валерия Карпина сыграет в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Урал» выступит в Пути регионов.

Следующий матч в Кубке страны ростовчане проведут против ЦСКА, а клуб из Екатеринбурга встретится с «Родиной».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-obratilsya-v-e-sk-rfs-po-dvum-e-pizodam-igry-s-uralom/
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