В «Динамо» сообщили об отсутствии претензий к арбитрам после матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал работу арбитров в матче против «Спартака» (0:2) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Серьезных претензий к арбитрам у нас нет. Были необязательные вмешательства», — сказал Пивоваров.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика».