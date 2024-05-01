Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о поражении в матче со «Спартаком»: «Играли недостаточно хорошо, не реализовали моменты»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение клуба от «Спартака» (0:2) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Сегодня не получилось победить. Играли недостаточно хорошо, не реализовали моменты. Они идут дальше, а у нас только чемпионат. «Спартак» — злой гений «Динамо»? Действительно, неудачно складываются игры« , — сказал Пивоваров.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.