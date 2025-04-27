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Врач «Динамо» Родионов: «Вероятность того, что Маухуб пропустит матч со «Спартаком», большая»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего бело-голубых Эль-Мехди Маухуба.

«У него мышечная травма. Вероятность того, что Маухуб пропустит матч со «Спартаком», большая», — сказал Родионов «СЭ».

Маухуб пропустил матч 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) из-за повреждения. Игра «Динамо» со «Спартаком» в Кубке России пройдет 29 апреля.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
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