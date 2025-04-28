Иванов назначен на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА, Кукуян судит игру «Спартак» — «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на игры FONBET Кубка России.

На первый матч финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА назначена бригада во главе с Сергеем Ивановым.

На матче второго этапа полуфинала Пути регионов «Спартак» — «Динамо» (Москва) будет работать Павел Кукуян, в другом полуфинале между «Локомотивом» и «Ростовом» — Владимир Москвалев.

Путь регионов. 1/2 финала, второй этап

29 апреля, вторник

«Спартак» — «Динамо» (Москва): судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди, резервный судья — Ранэль Зияков, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Алексей Амелин, инспектор — Алексей Резников.

30 апреля, среда

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов, резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Артур Федоров, инспектор — Олег Соколов.

Путь РПЛ. Финал, первый матч

30 апреля, среда

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян, резервный судья — Евгений Буланов, ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Сергей Карасев, инспектор — Александр Гончар.