В 2DROTS считают, что у команды есть шансы обыграть «Зенит» и ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Создатель клуба 2DROTS Евгений Бабенко в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке к матчу 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Чертаново». Встреча состоится 17 августа на «Арене Химки».

— Как будете готовиться к Кубку России?

— Сейчас у нас есть неделя. Будем готовиться к «Чертаново». Думаю, что Викторович (Дмитрий Кузнецов — главный тренер 2DROTS — Прим. «СЭ») знает, что делать. Мы не боимся. Команда готова, как видишь. Прошли сборы. Но всякое бывает: сказка в Кубке возможна! Мы готовы! На «ВТБ Арене» выиграли титул. Самое главное, что игроки уверены. Пацаны не проигрывают 10 матчей. И Николай Ларин понимает, что шансы есть. Он же не сказал, что их нет.

— Идеальный план, наверное, выйти на «Зенит», ЦСКА и других лидеров РПЛ. Есть ли какие-то шансы обыграть их?

— Если я скажу «да», буду сумасшедшим. Повторюсь, шансы есть всегда. В Кубке Англии бывало, что и «Манчестер Сити» мог вылететь от кого угодно. Поэтому все возможно, это футбол.