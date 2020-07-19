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«Уважения нет совсем. В следующий раз им будет больно». Газизов в шоке от баннера про Федуна

21:17
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков «Зенита», на котором председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун изображен в виде героя одного из эпизодов сериала «Черное зеркало».

— Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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