«Уважения нет совсем. В следующий раз им будет больно». Газизов в шоке от баннера про Федуна

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков «Зенита», на котором председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун изображен в виде героя одного из эпизодов сериала «Черное зеркало».

— Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно. (Дмитрий Зеленов)

Провокационный баннер от «Зенита»: фанаты вспомнили «Черное зеркало» и эпизод со свиньей