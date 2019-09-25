«Урал» выиграл у «Черноморца» благодаря дублю Погребняка

«Урал» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Оба мяча забил 35-летний форвард Павел Погребняк. Для него это 117-й и 118-й гол в зачет «Клуба 100».

В 1/8 финала екатеринбуржцы встретятся с победителем матча «Факел» — «Арсенал».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0)

Голы: Погребняк, 52 (0:1). Погребняк, 90+2 (0:2).

«Черноморец»: Шогенов, Ваганов, Черов, Джамалутдинов, Поникаров, Ахмеджанов (Магомедов, 75), Пацев, Чабанов, Шабичев, Дибиргаджиев, Волков.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Ароян, Поляков, Насыров, Фидлер, Егорычев, Магомадов (Мамин, 78), Погребняк, Кухарчик (Шаболин, 69), Юсупов (В.Ильин, 55).

Предупреждения: Погребняк, 59. Фидлер, 90.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Петров (Астрахань).

25 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».