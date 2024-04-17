«Ростов» одержал волевую победу над «Уралом» в Кубке России

«Ростов» на выезде одержал волевую победу над «Уралом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Гильерме Шеттине на 10-й минуте. Гости отыгрались во втором тайме — на 60-й минуте отметился Иван Комаров, на 72-й минуте отличился Денис Терентьев. В концовке матча Николай Комличенко установил окончательный счет.

«Ростов» сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. «Урал» выбыл из турнира. Жеребьевка следующей стадии Пути регионов состоится 17 апреля в 21.30 мск.