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«Ростов» одержал волевую победу над «Уралом» в Кубке России

Руслан Минаев
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«Ростов» одержал победу над «Уралом» - 3:1.
Фото ФК «Урал»

«Ростов» на выезде одержал волевую победу над «Уралом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:1.

Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Гильерме Шеттине на 10-й минуте. Гости отыгрались во втором тайме — на 60-й минуте отметился Иван Комаров, на 72-й минуте отличился Денис Терентьев. В концовке матча Николай Комличенко установил окончательный счет.

«Ростов» сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. «Урал» выбыл из турнира. Жеребьевка следующей стадии Пути регионов состоится 17 апреля в 21.30 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Ростов
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
1
10
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