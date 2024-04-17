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Сегодня, 18:59

«Оренбург» — «Динамо»: видео голов матча Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» победило «Оренбург» в Кубке России.
Фото ФК «Оренбург»

«Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

У бело-голубых отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. За оренбуржцев забили Мохаммад Горбани и Хорди Томпсон.

11-я минута: Федор Смолов — 0:1

62-я минута: Константин Тюкавин — 0:2

68-я минута: Мохаммад Горбани — 1:2

74-я минута: Денис Макаров — 1:3

82-я минута: Хорхе Карраскаль — 1:4

90+2-я минута: Хорди Томпсон — 2:4

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
17 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:4
Динамо
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
1
0
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