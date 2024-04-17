«Оренбург» — «Динамо»: видео голов матча Кубка России

«Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

У бело-голубых отличились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль. За оренбуржцев забили Мохаммад Горбани и Хорди Томпсон.

11-я минута: Федор Смолов — 0:1

62-я минута: Константин Тюкавин — 0:2

68-я минута: Мохаммад Горбани — 1:2

74-я минута: Денис Макаров — 1:3

82-я минута: Хорхе Карраскаль — 1:4

90+2-я минута: Хорди Томпсон — 2:4