"Урал" – "Арсенал": Бумаль удален с помощью ВАР. Судьи думали очень долго

Во втором тайме кубкового матча "Урал" – "Арсенал" впервые в истории российского футбола игрок был удален с помощью видеоарбитра (ВАР).

Когда на телесекундомере было 59 минут и 14 секунд, судья Алексей Еськов остановил встречу и наказал игрока хозяев поля Бумаля желтой карточкой за грубый фол против Берхамова. Затем вмешался ВАР – Михаил Вилков.

Спустя некоторое время Еськову предложили посмотреть видеозапись на мониторе у поля. И на исходе 64-й минуты рефери, изучив повторы, решил изменить свое решение и заменил желтую карточку на красную.

В общей сложности, с момента остановки игры до удаления прошло 4 минуты и 41 секунда. Это очень долго. Но в итоге общими усилиями судьи выработали правильный вердикт. (Александр Бобров)​

Историческое событие! Первое использование ВАР в России